Percorsi abilitanti scuola secondaria | scegli il percorso in base a titolo di accesso con e senza 24 CFU e obiettivo

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le Università sono al lavoro per garantire al più presto possibile le iscrizioni ai corsiper le classi di concorso delladi primo e secondo grado. L'avvio deisi intreccerà con l'avvio del primo concorso della fase straordinaria PNRR. Per questo motivo tutta la normativa, al momento, può creare qualche confusione negli aspiranti, anche per i tempi di attesa che sono lunghi. L'articolo .