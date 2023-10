Perché si dovrebbero regalare libri sensoriali ai neonati

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Leggere ha tantissimi lati positivi, ma quando i bambini sono ancora troppo piccoli per avventurarsi nella lettura, non è detto che un buon libro non sia comunque un regalo da fare. Esistono infattipensati proprio per ie i bambini di pochi mesi, per sviluppare la stimolazione dei sensi; non a caso si chiamano(otattili). Cosa sono i? Ipersonospeciali progettati, come accennato, per stimolare i sensi e l’esplorazione tattile dei piccoli, e per aiutarli a sviluppare le loro abilitàe cognitive nei primi mesi di vita. Per questi motivi questo genere dideve avere ...