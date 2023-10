Perché New York rischia di sparire sott’acqua “come” Venezia

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Gli scienziati hanno scoperto che la maggior parte dell’area metropolitana di Newsta lentamente sprofondando –si dice farà– rendendo la regione più a rischio di inondazioni. Nello specifico, è stato riscontrato che l’area metropolitana sta sprofondando a un ritmo di circa un centimetro all’anno. Questa scoperta è stata resa ancora più rilevante quando il governatore dello Stato di New, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza in risposta alle intense precipitazioni che hanno causato allagamenti improvvisi a Manhattan, Staten Island e Brooklyn. Dal 2016 al 2023, i ricercatori hanno condotto uno studio per analizzare le variazioni verticali del suolo nella regione, monitorando l’abbassamento o sollevamento. Per condurre questa analisi, hanno impiegato un radar interferometrico a ...