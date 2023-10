Perché l’Italia blinda i confini a est | «Allarme attentati | i lupi solitari passano da lì»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023)il governo Meloni ha deciso di reintrodurre i controlli al confine con la Slovenia? Dietro la decisione del ministro Piantedosi c’è unspecifico che riguarda l’Est dell’Europa. Proviene dal comitato di analisi strategica antiterrorismo e riguarda la possibilità che ientrino in Europa da quel lato. Per poi spostarsi e colpire. Alla base di tutto c’è il percorso balcanico e le sue falle. Che ne fanno una via privilegiata: «Niente fotosegnalazioni, nessuna identificazione», hanno spiegato la polizia e i servizi segreti all’esecutivo. Da qui la scelta: controlli alla frontiera dal 21 ottobre per dieci giorni, rinnovabili fino a sei mesi. Chi si presenta alla frontiera deve mostrare i documenti: se non li ha, o se sono irregolari, sarà respinto. E chi passa non potrà cancellare le sue tracce. ...