Per usanza antica di secoli | in Corea del Sud si mangia ancora carne di cane Ma Kim Keon-hee | moglie del presidente | si batte per metterla al bando

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La First Ladyna, Kim-hee, adora gli animali. A casa a Seoul, lei e il marito, Yoon Suk-yeol, hanno ben sei cani e cinque gatti. E se da un lato si stando da anni per garantire il benessere degli otto milioni di animali domestici che attualmente popolano le dimore deini, ora ha trovato quella che sarà la missione più importante del suo “mandato”. Perché in tanti ristoranti delladel Sud e nelle case private sidie Kim-hee vuole che la si metta aluna volta per tutte. ...