Ma quali sono le prospettivefine 2023 e il prossimoSecondo Federcostruzioni, il bilancio a fine anno sarà ancora positivo.il settore, si stima infatti una crescita del +4%. ...

Per un futuro senza nostalgia - Mohsin Hamid Internazionale

Un "laboratorio di futuro" per studenti e famiglie: lo Step FuturAbility ... Forbes Italia

Una misteriosa lettera accenderà nella donna il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei. «Con questo film volevo narrare le imprese straordinarie ...RIUNIONE. Iervolino ha poi incontrato il neo tecnico Filippo Inzaghi, il ds Morgan De Sanctis e l’ad Maurizio Milan, per discutere su situazione tecnica, lavori allo stadio Arechi e il futuro centro ...