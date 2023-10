Per quanto tempo ancora dovremo ignorare le sparate di Giambruno? di L Tomasetta

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Poteva essere una parodia di Crozza e invece il fuorionda trasmesso da Striscia La Notizia su Andrea– il fuoco amico per intenderci – è stato soloparodia di sé stesso. Il Tg satirico ha mostrato in prima serata un fuori onda della trasmissione condotta dal giornalista Mediaset Diario del Giorno, su Rete4. Nell’estratto, il compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si lamenta delle critiche ricevute per il suo «ciuffo» che «crescerà con gli ascolti», aveva già detto in un’intervista al settimanale Chi. «Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli», si sente nella clip. In un secondo momento poi, tra una pausa e l’altra dalla diretta, il conduttore si avvicina alla ...