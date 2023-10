“Per alopecia areata in 10 minuti ho perso tutti i capelli” | la storia di Claudia

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – "A causa dell'in 10ho. Avevo solo 31 anni".Cassia, presidente di Aipaf – Associazione italiana pazientiand friends Odv, non usa mezzi termini e va dritta al punto nel raccontare la suadi malata rara costretta ad indossare una parrucca per nascondere i segni della malattia. Parrucca che la paziente toglie davanti al sottosegretario alla Salute Gemmato in occasione della presentazione di “Day", iniziativa presentata al ministero della Salute per far capire a cosa vanno incontro i circa 118mila italiani colpiti dalla patologia. "Noi pazienti ci nascondiamo, soprattutto all'insorgere della malattia ...