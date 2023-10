Peperoncino | qual è il più piccante al mondo?

Leggi su zon

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Fino a poco tempo fa, ilpiùdelera il famigerato “Carolina reaper“, ma ad oggi è stato sorpassato, infatti, il Guinnes Wolrd Record ha appena assegnato al Pepper X il titolo ufficiale dipiùdel. E’ importante specificare che non si tratta di un semplice sorpasso, ma di una vera e propria distruzione del precedente record. L’annuncio ufficiale del titolo dipiùdela Pepper X è stato dato durante una puntata di Hot Ones, uno show seguito da milioni di persone in onda su YouTube. Currie, fondatore della PuckerButt Pepper Company e già responsabile del Carolina Reaper, ha ottenuto il Pepper X dopo circa un decennio di incroci con le sue selezionatissime ...