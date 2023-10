Pentathlon | Challenger Kirghizistan Bishkek 2023 | Matteo Cicinelli si classifica 16°

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La terza e penultima tappa del-2024, competizione valida per il ranking olimpico disputata a, in, vedersi al 16° posto in finale l’unico azzurro in gara,(Carabinieri), il quale paga l’eliminazione nel corso della prova di equitazione. Nell’ultimo atto dello Yuri Khorishko Memorialpartiva dai 229 punti ottenuti nel ranking round di scherma disputato alla vigilia delle semifinali, ed ha chiuso in sedicesima posizione a quota 1197 nella gara vinta dal turco Bugra Unal con 1500. La quarta ed ultima tappa delsi disputerà dal 25 al 28 gennaio 2024 a Il Cairo, in Egitto: va ...

Il pentatleta italiano Alessandro Colasanti ha conquistato il terzo gradino del podio in occasione dell'Uipm. L'evento, seconda prova valida per conquistare punti per la qualificazione olimpica, si è tenuto al Centro Deportivo y Sociocultural del E. T. 'La Dehesa', a Madrid. Gergely ...

Uipm Pentathlon Challenger: a Bishkek Matteo Cicinelli chiude ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Uipm Pentathlon Challenger: Alessandro Colasanti centra la finale ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

La terza tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico in corso a Bishkek, in Kirghizistan, vede l'ingresso in finale dell'unico azzurro in gara: Matteo Cicinelli (Carab ...La terza tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico in programma a Bishkek, in Kirghizistan, dal 15 al 19 ottobre, vedrà al via un solo azzurro: per la manifestazione ...