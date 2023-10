Pensioni | rivalutazione e arretrati slittano a dicembre

(Di giovedì 19 ottobre 2023) 145 collegato alla Manovra 2024 (che contiene la disposizione di legge), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre: l'accredito è previsto sul cedolino di. Vediamo dunque quando scatta ...

Vediamo dunque quando scatta la mini -per quest'anno, a quanto ammonta e come verificare se è stata accreditata. Indice Conguagliosul cedolino di dicembre 2023 Come ...

Nel decreto fiscale 145 2023 il conguaglio anticipato della rivalutazione slitta a dicembre . In manovra confermati gli incrementi per le minime nel 2024 ...Rivalutazione pensioni allo 0,8% assieme agli arretrati 2023 nel cedolino di dicembre: come consultarlo online.