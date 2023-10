Per poi giocarsi le "briscole d'oro" di flat tax e, tanto per dire. Severo ma onesto. ...e la sua normalità andavano premiati perché la vita è fatta di tanti aspetti ed i risultati...

Pensioni più alte subito: arrivano gli aumenti (e arretrati) | Tutti i calcoli ilGiornale.it

Pensioni, arrivano rivalutazioni e conguaglio: ecco gli importi Today.it

Pensioni più pesanti nel mese di novembre per milioni di italiani. Arriva infatti, in anticipo di due mesi, l'adeguamento all'inflazione che si tradurrà in una tantum compresa tra un minimo di 75 "e u ...Nella manovra del governo Meloni non solo non c’è la Quota 41 promessa dalla Lega, ma si alza l’età pensionabile e resta in vigore la ...