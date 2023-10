Pensioni 2024 | cambia tutto | è in arrivo Quota 104 | come funziona

L'impennata negli effetti della spending review serve a blindare la discesa del deficit al 2,9%. Nelaltri 1,2 miliardi dalleI metaforici "schiaffoni" che nel racconto del ministro dell'Economia Giorgetti sono stati assestati ai ministri per far quadrare i conti del prossimo anno con ...

Legge di Bilancio 2024: le novità in arrivo per fisco, lavoro, pensioni e finanziamenti Ipsoa

Nel 2024 le pensioni saranno modificate con l'arrivo di Quota 104 prevista dalla manovra di governo di fine anno: ecco come funziona.Manovra 2024 in dirittura d’arrivo per il Governo: ma, se da un lato spunta un tesoretto di 400 milioni, la Cgil annuncia lo sciopero.