Sergioè intervenuto in esclusiva a CalcioNews24 per parlare della Clivense, del casoe del campionato di Serie A Sergioè intervenuto in esclusiva a CalcioNews24 per parlare della Clivense, ma non solo. Ecco un estratto della sua intervista. Questi valori lei li ...

Pellissier: “Scommesse Le società non possono avere il pieno controllo” Pianeta Milan

Caso scommesse, Pellissier: «Se uno non punta sulla propria squadra può farlo» Juventus News 24

Sergio Pellissier ha parlato ai microfoni di Calcionews24 del caso scommese, che ha coinvolto anche l’ex rossonero Sandro Tonali. Ecco le parole dell’ex calciatore: «Primo non possono. Un giocatore ch ...Pellissier sul caso scommesse: «Un giocatore che ha un vizio del gioco è difficile riuscire a controllarlo». Le parole dell’ex calciatore Sergio Pellissier ha parlato ai microfoni di Calcionews24 del ...