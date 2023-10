Pearl Jam | esce in audio spaziale l’album VS per i suoi 30 anni

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In digitale la nuova versione indelVs. deiJam che commemorano il suo 30ºversario Da domani, venerdì 20 ottobre, disponibile in digitale la nuova versione indelVs. (https://pj.lnk.to/versusPR) deiJam. Il gruppo e Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, commemorano il 30ºversario del secondo album della band con una serie di edizioni speciali. Inoltre per ciascuna traccia sarà abbinato un visual video (Jam – Vs. (lnk.to)). Dal 17 novembre la nuova versione sarà disponibile nei seguenti formativinile 1PL trasparente, vinile 2LP nero, digitale e per la prima volta in Atmos. Il pre-order ...