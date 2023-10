PayPal | dalla stablecoin al nuovo CEO

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dal 1999 a oggiè in continua crescita, e le novità che si susseguono tra le fila della holding statunitense ne hanno fatto un vero e proprio leader dei pagamenti digitali, di fatto inventore dell’idea di wallet. Seguita da altri operatori,si è affermata anno dopo anno nel mondo delle transazioni a distanza grazie a una visione avanguardista, sempre pronta ad accogliere le novità e i trend: ad oggi, nel mondo, ci sono più di 300 milioni di account attivi. Una nuovaL’ultima news riguardante l’azienda californiana conferma questa tendenza: secondo quanto annunciato è in fase di lancio laUSD, una criptovaluta stabile, ovvero una, a parità col dollaro statunitense. Ad oggi pensata solo per il mercato americano e in attesa di regolamentazione, la criptovaluta ...