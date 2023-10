Pavard conquista la Francia Nel mirino c’è la stabilità con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Si ritorna in campo, con una certezza. Benjaminsi gode il momento con la Nazionale francese e con la fiducia di Inzaghi. Per il tecnico delsarà difficile tenerlo in panchina. SUPER – A pochi giorni dal rientro in campo per la gara di Serie A contro il Torino, Benjamin, ha trovato il suo posto ideale nell’attuale scacchiere delladi Deschamps. Esaltato dal tecnico della Nazionale nel post gara dopo la doppietta alla Scozia, l’ex Bayern Monaco sta facendo innamorare sempre di più i tifosi deldopo un inizio di stagione degno del suo nome. Arrivato tra gli applausi generali e la speranza di coprire il buco lasciato da Milan Skriniar, “Benjiista” con il passare del tempo ha scalato tutte le gerarchie di Simone Inzaghi tanto da ritagliarsi il ...