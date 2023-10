Paura a Cava de’ Tirreni | ciclista investito da un camion

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Attimi diquesta mattina intorno alle ore 08:15 in zona San Lorenzo ade’, dove unè statoda un. Il malcapitato è stato trasportato velocemente, in codice rosso, all’ospedale Umberto I di Nocera dai sanitari della Croce Azzurra. Attualmente, l’uomo si trova in prognosi riservata all’ospedale di Nocera Inferiore. Indagano le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Segui ZON.IT su Google News.

