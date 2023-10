Pattinaggio di Figura | Caldara-Maglio a Skate America | parte la stagione azzurra

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Allen –venerdì ad Allen, negli Stati Uniti,, prima tappa stagionale del circuito di ISU Grand Prix. Prende il via dunque il più importante circuito internazionale didiche vedrà protagonista anche l’Italia, subito in scena con la coppia di artistico formata da Irmae Riccardo(CUS Torino). Secondanel Grand Prix per il tandem allenato da Cristiana Di Natale che lo scorso anno centrò un quinto posto al MK John Wilson Trophy e la quarta piazza al NHK Trophy. In questo primo scorcio di2023-24hanno invece ottenuto la decima posizione al Nebelhorn Trophy e l’ottava al Finlandia Trophy. Per loro impegno importante in ...