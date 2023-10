Parma-Como venerdì 20 ottobre 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sfida ad alta quota ad aprire questo decimo turno di serie B: la capolistaaffronta in casa ildi Longo, attualmente sesto e in piena zona playoff. Entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno, con i ducali che hanno trovato in laguna il primo KO della loro stagione. È stato l’ex Vanoli ad infliggere una sconfitta al termine di una InfoBetting: Scommesse Sportive e