... tanto cheper 5 mesi dovrà seguire un percorso riabilitativo prendendo parte anche ad ... La verità è che tutti nel mondo del calcio hanno la coscienza sporca quando sidelle scommesse, ...

Parla Fagioli: «Perché scommettevo su siti illegali: usavo il nome XFarenz e un'app per non essere tracciato» Corriere della Sera

Fagioli, Scommesse, Corona e Lippi: le ultimissime Corriere dello Sport

Sul proprio account "Facebook", Sergio Taddei, ex giocatore di squadre blasonate come Torino e Verona, parla del caso scommesse, sottolineando come anche lui giocasse spesso negli ...Intervistato da "Oggi Sport Notizie", Fulvio Collovati, ex difensore della nazionale azzurra, parla anche di Serie A e caso scommesse: "Milan-Juve importante per lo ...