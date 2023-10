Paris Saint-Germain vs Strasburgo – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilcercherà di lasciarsi alle spalle un inizio di stagione deludente quando sabato 21 ottobre accoglierà loal Parco dei Principi. In uno dei peggiori inizi di stagione sotto la proprietà qatariota, il PSG torna dopo la pausa internazionale al terzo posto della classifica di Ligue 1. Il calcio di inzio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLuis Enrique si è in qualche modo riscattato con i fedeli del PSG quando ha guidato la sua squadra a una vittoria per 3-1 in ...