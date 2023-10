Paolini-Bronzetti | WTA Monastir 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’azzurra Jasminetornerà in campo domani, venerdì 20 ottobre, nel torneo Jasmine Opendi tennis, di categoria WTA 250: a, in Tunisia, nel primo incontro dalle ore 14.00 italiane, sul Campo Centrale, si giocherà il derby italiano con Luciaè la numero 1 del tabellone,è la testa di serie numero 6: si tratta del terzo incrocio tra le due, con una vittoria per parte nei precedenti.vinse nel 2022 a Palermo in semifinale per 0-6 6-3 6-3, mentreha vinto nela Firenze in semifinale per 7-6 (11) 2-6 6-2. Per il match tra Jasminee Luciaè prevista la diretta tv su SuperTennis HD, mentre la ...