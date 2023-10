Paola Cortellesi | l’esordio alla regia con il manifesto femminista “C’è ancora domani” | “Sarà il primo di tanti”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Davanti e dietro la macchina da presa. È questo il nuovo capitolo della carriera di, che la vede protagonista sul red carpet della Festa del Cinema di Roma con il suo film, esordio, C’è. Un’opera prima in cui la, dietromacchina da presa come regista – e davanti come protagonista nei panni di Delia – ha voluto mettere al centro il racconto della violenza domestica, dando vita ad undedicato ...