Pan di spagna con farina integrale | senza zucchero e con solo 117 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Oggi vi mostro come preparare un pan didelizioso con soli 4 ingredienti. E’ morbido e leggero, ottimo da farcire con marmellata light, crema alla nocciola proteica e crema pasticcera light. Una base perfetta per preparare qualsiasi dolce light. Tagliato a fette e usando una bagna al caffè (o al latte) lo possiamo utilizzare anche come base per semifreddi light. Ma vediamo insieme come fare! Pan dicon: ingredienti. Ingredienti per 5 porzioni da 117100 gr diil succo di 1 limone piccolo 3 uova 50 gr di maltitolo* (dolcificante) oppure miele Preparazione: La prima cosa che dobbiamo fare è quella di dividere gli albumi dai tuorli. Iniziamo a montare le chiare con uno sbattitore elettrico, poi aggiungiamo il succo ...