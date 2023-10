Palermo | torna il festival Ballarò Buskers per rilanciare il quartiere dimenticato E arriva pure la telefonata di Mattarella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Una periferia in pieno centro storico. È questa la sensazione che si ha attraversando ilAlbergheria di, a due passi dal palazzo del comune in piazza Pretoria.simbolo del multiculturalismo della città, grazie soprattutto al mercato di, l’Albergheria è da anni un luogo, popolato da cumuli di rifiuti e spacciatori di crack. È per combattere il degrado che da otto anni è natointernazionale di circo contemporaneo e di teatro di strada. Organizzato dall’assemblea pubblica SOS, che al suo interno annovera centinaia di attivisti provenienti dalle associazioni, dai circoli, dalle cooperative e dai residenti del, quest’anno ...