Pacifisti ebrei occupano il Congresso Usa per chiedere il cessate il fuoco a Gaza | centinaia di arresti

(Di giovedì 19 ottobre 2023)di persone sono state arrestate nel corso della manifestazione alamericano perilil. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi. Gli attivisti sventolano cartelli con gli slogan ‘Ceasefire now’,ilora, e “Jews say stop genocide of Palestinians’, glidicono basta al genocidio dei palestinesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

