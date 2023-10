Ottobre rosa dei tumori | Iannace | prevenzione l’arma efficace

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In tutto il mondosi tinge diper sensibilizzare le donne sull’importanza dellanella lotta al tumore del seno e ricordo a tutte che non bisogna aspettare il momento giusto per fare”. Così il senologo Carlo, primario della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera determinante per le sue pazienti e che ha una rete assistenziale che si è creata al suo seguito, con tante attiviste e associazioni di volontariato impegnate proprio nella divulgazione, condivisione e sensibilizzazione alla. “Sappiamo tutti che le malattie oncologiche hanno un grande nemico – continua– che è la ricerca, i cui progressi offrono di ...