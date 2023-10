‘Ottobre rosa’ all’ospedale Isola Tiberina con Maison Valentino

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Una mostra fotografica che vuole essere un’occasione per promuovere la consapevolezza sul cancro al seno Per l’Ottobre Rosa, il mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno, a Roma l’ospedale-Gemelli, in collaborazione con Pierpaolo Piccioli, direttore Creativo di, ha organizzato una mostra fotografica che vuole essere un’occasione per promuovere la consapevolezza sulla malattia che rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2023. La mostra ritrae alcune donne, molte delle quali curate presso l’ospedale, che hanno vinto il tumore al seno. Tra le foto spiccano alcuni volti noti che hanno voluto testimoniare con la loro esperienza la centralità della prevenzione e l’importanza delle cure per il superamento della malattia e un ...