Ospedale Gaza | Renzi | “Sinistra che ha accusato Israele chieda scusa”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Chi haper l’esplosione all’didovrebbe chiedere. Lo ha detto Matteoa Dritto e rovescio, su Retequattro. “Sull’di, tantache ha sempre dato colpa adi tutto, un minuto dopo il missile ha dettoha bombardato. Ma con le tecnologie i giochini di questa propaganda non funzionano più. E’ evidente a tutti che quello non era un razzo dima della jihad. Perchè i radical chic, talvolta fighetti, dinon hanno il coraggio di chiedere? Non è statoa bombardare”, ha detto il leader di Italia Viva. “Hamas ha fatto cosa ...

Medio Oriente, Matteo Renzi asfalta la sinistra. Sull'colpito asi è detto tutto e il contrario di tutto. Ma l'evidenza è che sia stato colpito da un razzo sparato da Hamas. Per questo il leader di Italia Viva prende di petto la sinistra e ...

Chi ha colpito l'ospedale di Gaza Dagli Usa all'Egitto, tutti credono a quello che vogliono credere (di F. Olivo) L'HuffPost

Ospedale Gaza, da attacco ad accuse Israele-Hamas: cosa è successo Sky Tg24

La realtà del Medio Oriente gli è esplosa davanti. I razzi sull’ospedale di Gaza provocando una strage hanno fatto saltare il summit di Amman con il re hashemita Abdallah, il capo dell’Anp Abu Mazen e ...Gli americani, i tedeschi, tutte le agenzie di sicurezza con occhi sul terreno, ma anche gli account di intelligence open source, in chiaro, come Project Owl che lavora pure per il New York Times, il.