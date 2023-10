Ospedale di Gaza | i dubbi della Bbc sull’attacco in un’inchiesta di 8 giornalisti | “Arrivare alla verità è più difficile che mai”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Si sa già cosa è accaduto martedì sera davanti all’Al-Alhi die attribuirne una responsabilità? Sì, secondo diversi quotidiani italiani. Assolutamente no secondo la BBC che ha pubblicato un lungo articolo firmato da quattrodel team “Verify” – Paul Brown, Joshua Cheetham, Sean Seddon e Daniele Palumbo – supportati dal team di “Visual Journalism” e da altri quattro colleghi (Tom Spencer, Shayan Sardarizadeh, Emma Pengelly e Jamie Ryan). Nonostante sia stati contattati 20 think tank, università e aziende con esperienza nel settore degli armamenti, nonostante la presenza sul posto di un reporter (Rushdi Abualouf) e il parere anche di un esperto nel campo delle lesioni da conflitto, interpellato per analizzare le ferite sui corpi delle vittime, nonché l’analisi di foto e video disponibili, i ...

L'Onu si lava le mani e non condanna Hamas sull'attacco all'di

Cos'e' successo all'ospedale di Gaza - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

I due leader hanno sottolineato la necessità di evitare un'escalation di violenza in Medio Oriente, dove sono divampate manifestazioni di protesta per l'esplosione in un ospedale di Gaza per la quale ...Lo scorso 17 ottobre si è verificata un’esplosione all’ospedale di Gaza che ha provocato numerosi morti e feriti: Hamas e Israele si accusano reciprocamente sull’attacco, ma i dubbi, su ciò che ...