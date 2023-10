Orsi | «L’Inter ha il dovere di vincere! Lo dice anche la storia»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Perc’è da proseguire la striscia vincente, che ha visto almeno un trofeo conquistato dalla stagione 2020-2021. E l’ex portiereè sicuro che si debba fare il massimo non solo in Serie A, main Champions League. COMPETIZIONI DA ONORARE – A Radio Radio Mattino, Fernandonon ha dubbi sulla Serie A: «Per me la favorita rimane. Giuseppe Marotta io lo reputo uno dei più bravi,nella comunicazione.non può non avere Champions League e campionato, e non può non giocare per vincere lo scudetto e la Champions League dopo che l’anno scorso è arrivata in finale. In generale lola. Non avere la Champions League non dà giustizia a una squadra che, negli ultimi anni, è ...