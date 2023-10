Organismi di vigilanza | alta formazione alla Camera di commercio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadiIrpinia Sannio presenta il corso disu “La responsabilità? da reato ex d.lgs. n. 231/2001: modelli organizzativi edi”, finalizzato al trasferimento di conoscenze e competenze per supportare le PMI nel processo di implementazione e gestione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi della normativa del d.lgs.vo n. 231 del 2001, per la gestione e la prevenzione del rischio di reato, lo svolgimento dell’attivita? disulla corretta attuazione del modello e sul suo puntuale aggiornamento. Il Corso, che sarà svolto con il supporto tecnico e scientifico del Consorzio universitario Promos Ricerche e della Scuola di Governo del Territorio, si focalizzerà, in ...