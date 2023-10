Opzione donna | Armiliato CODS | lettera aperta alle iscritte | ‘é finita si dice alla fine’

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La delusione per la cancellazione diin legge di bilancio é chiaramente molto forte, questo ha sollevato critiche asprissime sia sul nostro portale quanto sul Comitatosocial, che grazie ad Orietta, fondatrice ed amministratrice é tenuto in vita con notizie aggiornate quasi in real time. Per questa ragione, stanca di leggerne di ogni ed anche un pò esausta dal fatto che molte non abbiamo preso parte, quando avrebbero dovuto,manifestazioni ed ai presidi proprio per combattere e manternere in vita o ripristinare, scrive oggi una, che consegnanostra redazione, rivolgendosi a quante dispensano frasi cariche di odio ...