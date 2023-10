Operazione di Israele a Gaza? Due ex capi della Cia non hanno dubbi

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’assalto perpetrato da Hamas sabato 7 ottobre nel Sud diè stato certamente un fallimento dell’intelligence israeliana ma servirà tempo per appurare come ciò è potuto accadere. È questo il giudizio di Ellen McCarthy, già assistente per l’Intelligence e la ricerca del segretario di Stato americano Mike Pompeo durante l’amministrazione di Donald Trump, e Michael Morell e John Brennan, che si sono passati il testimone di direttoreCentral Intelligence Agency durante l’amministrazione di Barack Obama (tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 Morell, vicedirettore, era anche direttore ad interim dopo l’uscita di scena di David Petraeus). I treparlatoguerra trae Hamas ospiti del Michael Hayden Center ad Arlington, in Virginia, moderati da David Priess, direttore ...