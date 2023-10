Onu in stallo | veto Usa alla risoluzione sulla guerra in Medio Oriente

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo tre giorni di accese discussioni per limare le distanze così da approvare unadi condanna per quanto sta accadendo tra Hamas e Israele, il Consiglio di sicurezza dell’Onu si arrende davanti aldegli Stati Uniti che hanno affossato la proposta. Al termine di una riunione ad alta tensione, il testo ha ottenuto 12 voti a favore, l’astensione di Russia e Gran Bretagna e il secco ‘no’ degli Usa che ha definitivamente chiuso a ogni possibile accordo. Il testo, preparato dal Brasile di Luiz Inácio Lula da Silva, sembrava destinato a mettere tutti d’accordo perché, a differenza dellapresentata dRussia di Vladimir Putin e bocciata lunedì che non faceva alcuna menzione al gruppo terroristico palestinese, partiva dsacrosanta premessa di una “condanna inequivocabile ...