È la versione internazionale dell'Oppo N3 Fold, che arriverà solo in Cina, ed è stato sviluppato in parallelo con il produttore cinese , di cuiè oggi una divisione semi - autonoma. L'Open è ...

OnePlus ha svelato Open, il suo primo smartphone pieghevole la Repubblica

OnePlus Open: il primo pieghevole di OnePlus è una copia carbone dell’OPPO Find N3 TuttoAndroid.net

OnePlus è un'azienda presente nel mercato smartphone da ormai un decennio, con dispositivi di fascia alta e di fascia media che ormai sono stabilmente presenti anche in Italia.OnePlus ora è pronta a ...In queste ultime settimane abbiamo provato, in anticipo rispetto al lancio al pubblico, il nuovissimo OnePlus Open. Si tratta di uno smartphone molto interessante... 19 OTT Serie Xiaomi 14 arriva con ...