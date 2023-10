Olivera | noie muscolari | in forse per Verona Si avvicina l’ora di Mario Rui

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il Corriere dello Sport scrive cheè in dubbio per la trasferta contro l’Hellas, il terzino uruguaiano è uscito nel finale della partita di qualificazione mondiale col Brasile dopo aver accusato un fastidio muscolare. L’ex mancino del Getafe è uno dei fedelissimi del ct Bielsa, avendolo impiegato nel secondo tempo della sfida contro la Colombia – in cui ha segnato anche un gol su sviluppi da corner – e da titolare nel delicato impegno contro i verdeoro. Mathiassarà l’ultimo dei nazionali a fare rientro a Napoli. Il terzino è reduce dalla vittoria del suo Uruguay contro il Brasile, ma in occasione dell’ultima partita è uscito pochi minuti prima della fine per un problemino fisico. Un allarme vibrato con le sue condizioni che saranno valutate tra oggi e domani quando il giocatore farà rientro a Castel Volturno. Un ...