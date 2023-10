Olimpiadi | ecco il video spot della pista da bob di Cortina | 40mila euro di spesa per magnificare l’opera che non si farà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Non si può dire che Simico, ovvero Società Infrastrutture Milano2026, non abbia fatto le cose in grande. Talmente in grande da spendere la bellezza di 39.957per far realizzare undi presentazionenuovada bob, skeleton e slittino “Eugenio Monti”. Unache non si costruirà mai, perché sarebbe costata 124 milioni die perché hanno calcolato male i tempi per poterla far sorgere in località Ronco, ai piedi delle Tofane. Ilha la durata di un minuto e 33 secondi, è in inglese, con immagini scintillanti e una musica trionfale. Illustra-simboloinvernali che sarebbe dovuta sorgere nel “cuore delle Alpi”, sottolineandone con immagini ...