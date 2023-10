Olimpiadi | a Cortina un via vai di progetti e affidamenti per oltre 5 milioni | i soldi già spesi per la pista da bob che non nascerà mai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Quantisono stati buttati dalla finestra per unada bob che sono riusciti soltanto a progettare, senza trovare un’azienda disposta a costruirla? La domanda, per il momento, si perde nel naufragio olimpico di quello che veniva pomposamente chiamato ilSliding Centre, ma non è detto che qualcuno non decida di verificare se dietro il fallimento si nasconda anche uno spreco di risorse pubbliche di cui chiedere il conto. Non per dolo, ma per incapacità di portare a termine quello che era stato promesso nella candidatura dei giochi invernali Milano-2026. Adesso che il progetto sembra definitivamente messo da parte, la domanda non è per niente peregrina, visto ciò che è già stato speso. Facciamo qualche conto. TANTI SOGGETTI – Attorno allada bob si sono mossi numerosi ...