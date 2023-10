Olbia Challenger | il ruggito di Bellucci accende la sessione serale

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La vittoria di Mattiacompleta il quadro dei quarti di finale dell’. Il lombardo si è aggiudicato il derby di secondo turno contro Raul Brancaccio per 6-4 6-4 e si appresta ad affrontare l’ex top 40 Alex Molcan per un posto in semifinale nel torneo ATP125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in cemento del TC Terranova. Venerdì 20 ottobre il programma di gioco si aprirà alle ore 12.00, in campo per un posto in semifinale anche Flavio Cobolli e Francesco Forti che se la vedranno rispettivamente contro il francese Constant Lestienne ed il belga Joris De Loore.ricambia il sentimento di– Tra autografi e selfie, Mattiaè uscito trionfante dal Centrale del TC Terranova. Il pubblico sardo si è innamorato ...