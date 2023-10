Nuovo sciame sismico a Pozzuoli nei Campi Flegrei

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023)questa mattina a. Si tratta di otto scosse dalle ore 6:00 alle ore 6:05. Un'altra alle 3:00 . Si tratta di otto scosse, verificatesi dalle dalle ore 6:00 alle ore 6:05. Le più forti di magnitudo 2.2, mentre le più deboli 1.0. Da due a un chilometro le profondità. Sono state avvertite in città e in qualche zona dei comuni limitrofi. Un'altra scossa è avvenuta, invece, alle 3:11 ad una profondità di due chilometri con una magnitudo di 1.2.