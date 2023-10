(Di giovedì 19 ottobre 2023)raid di Tel Aviv a nord. I palestinesi: "Ucciso un 21enne in Cisgiordania". Secondo il generale americano McMaster, l'invasione diè "inevitabile" e il rischio di coinvolgimento diretto degli Usa è "molto alto"

Commando dell'esercito israeliano sono di nuovo entrati nel territorio della Striscia di Gaza nel tentativo ''mirato'' di localizzare dispersi israeliani o acquisire informazioni sulla loro sorte.

Commando dell'esercito israeliano sono di nuovo entrati nel territorio della Striscia di Gaza nel tentativo ''mirato'' di localizzare dispersi israeliani o acquisire informazioni sulla loro sorte.