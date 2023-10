Nuovi allarmi bomba negli aeroporti | in quello di Lille l' aereo di Macron

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Altrifrancesi. Questa mattina, secondo Bfmtv, gli scali di Montpellier, Nantes-Atlantique, Bordeaux-Atlantique e-Lesquin sono stati evacuati a seguito delle minacce sulla presunta presenza di esplosivi al loro interno. Come scrive su Twitter il prefetto dell'Hérault, la polizia si trova nell'aeroporto di Montpellier "per stabilire un perimetro di sicurezza". Allo stesso tempo, gli sminatori sono intervenuti "per fugare ogni dubbio". L'evacuazione dell'aeroporto di-Lesquin è iniziata intorno alle 10.30 e ha coinvolto 300 passeggeri. L'operazione si è conclusa poco prima di mezzogiorno ed è in corso la graduale riapertura dello scalo. Su Facebook è stata confermata anche l'evacuazione dell'aeroporto di Bordeaux-Mérignac. "Vi terremo ...

Parigi, 19 ott. (askanews) – Versailles è stata evacuata tre volte in pochi giorni a causa di falsi allarmi bomba. Stazioni e aeroporti di Francia chiusi per lo stesso motivo così come scuole e altri