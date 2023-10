Nuoto | Simona Quadarella e Benedetta Pilato i riferimenti del Trofeo Nico Sapio 2023 | tanti azzurri al via

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dal 10 all’11 novembre la piscina Sciorba di Genova sarà teatro della 49ª edizione del, appuntamento ormai tradizione del calendario italiano del. Una manifestazione in vasca corta in cui la presenza degli atleti della Nazionale italiana sarà importante, funzionale all’avvicinamento dei prossimi appuntamenti: dal 28 al 30 novembre gli Assoluti invernali di Riccione, prima chance per staccare il biglietto alle Olimpiadi di Parigi 2024; dal 5 al 10 dicembre gli Europei in vasca corta a Otopeni (Romania). Una competizione nel quale vedremo protagoniste, desiderose di far bene e di proiettarsi alle competizioni internazionali nel migliore dei modi, avendo chiaramente come priorità la presenza ai ...