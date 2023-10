Nuoto | prove generali per la 4×100 sl in Coppa del Mondo a Budapest | quartetto azzurro presente

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Da domani si comincia alla Duna Arena di(Ungheria). La prima giornata della terza tappa delladeldiavrà diversi aspetti interessanti. Tra questi, la presenza nel programma della staffettastile libero maschile. Un bel banco di prova per le squadre che si sono presentate sui blocchetti di partenza e l’Italia ci sarà. L’occasione è ghiotta per testarsi in una stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Ilnon aspetta, aveva dichiarato in tempi non sospetti il Direttore Tecnico Cesare Butini, e di conseguenza è bene capire a che punto si sia con il lavoro in un contesto abbastanza qualificato. Ilformato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Thomas Ceccon, argento olimpico e sul podio nelle ...