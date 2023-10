(Di giovedì 19 ottobre 2023), 19 ott. - (Adnkronos) - La World Cup, quest'anno in vasca lunga, si avvia alla conclusione con la terzain programma dal venerdì 20 a22 ottobre alla Duna Arena di. Tutto ancora in bilico per la vittoria del circuito maschile che vede al comando il cinese e nuovo fenomeno della rana mondiale Qin Haiyang con 116.7 punti, distante a meno di quattro lunghezze c'è Thomas Ceccon. Il 23enne di Schio e fuoriclasse azzurro - tesserato per Fiamme Oro e Leosport e allenato da Alberto Burlina che sarà presente in Ungheria - ha vinto cinque finali, sulle sei cui ha preso parte tra Berlino (100 e 200 dorso e 100 stile libero) e Atene (100 dorso e 100 stile libero, con secondo posto nei 200 dorso); terzo è il sudafricano Matt Sates con 110.5 e quarto lo statunitense Michale Andrew con 108.4; più ...

Ceccon può vincere il circuito maschile, tanti azzurri in Ungheria ROMA - La World Cup, quest'anno in vasca lunga, si avvia alla conclusione con la terza tappa in programma da domani, venerdì 20, a ...

Nuoto: Cdm, da domani a domenica ultima tappa a Budapest La Gazzetta del Mezzogiorno

Nuoto: Cdm, 2° posto e primato personale per Ceccon nei 200 dorso ad Atene La Gazzetta del Mezzogiorno

Budapest, 19 ott. - (Adnkronos) - La World Cup, quest'anno in vasca lunga, si avvia alla conclusione con la terza tappa in programma dal venerdì 20 a domenica 22 ottobre alla Duna Arena di Budapest. T ...Ceccon può vincere il circuito maschile, tanti azzurri in Ungheria ROMA (ITALPRESS) - La World Cup, quest'anno in vasca lunga, si avvia ...