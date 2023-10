Nubi Sparse | in uscita il nuovo singolo “Para”

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Da venerdì 20 ottobre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano che descrive il conflitto tra l’immagine che gli altri hanno di noi e il nostro vero io, che solo noi conosciamo. Spesso non veniamo capiti per quello che siamo, e finiamo per condizionare le nostre vite per risultare “a tempo” con il resto del mondo; invece, è importante che in questo scontro vinca sempre la nostra personalità, facendole trovare il ritmo giusto in un mondo sempre più veloce. Questo pezzo, alla fine, ha un messaggio molto semplice: facciamoci meno “Pare”! Spiega il gruppo a proposito del brano: “è il nostro grido contro una società sempre più egoista, che condanna chiunque ...