Non si ferma la violenza sulle donne | tre mariti a processo per maltrattamenti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Bergamo. Al banco degli imputati piange, gli mancano i suoi bambini di 5 e 2 anni. Per prendersi cura di loro, che hanno problemi di salute, d’accordo con la moglie aveva anche lasciato il lavoro. Lui si occupava dei figli, lei di portare a casa uno stipendio per mantenere la famiglia. Z.C., marocchino di 35 anni, nega di aver mai maltrattato la donna, italiana, anche lei 35enne. Dice che il loro rapporto era ottimo, fino a quando non è morto il padre di lei e tutto è precipitato. Dice di non averla mai picchiata: “Era lei a picchiare me, mi ha anche rotto una bottiglia in testa e mi tradiva, lo ha anche ammesso”. Secondo la moglie, dal novembre 2021 al maggio 2022, sono stati diversi gli episodi dinei suoi confronti da parte del marito. Continui gli insulti, in due occasioni l’avrebbe schiaffeggiata, in un’altra occasione l’avrebbe strattonata, spinta a ...