«Non fatevi consumare dall’ira» | cinque cose che Biden ha detto in Israele e le possibili conseguenze

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il presidente degli Stati Uniti ha confermato il sostegno al premier israeliano Benjamin Netanyahu, ma ha anche chiesto al governo israeliano di non occupare Gaza e di ridurre al minimo le perdite civili

... ricordando che gli Stati Uniti hanno commesso degli errori dopo l'11 settembre: "Vi avverto che mentre sentite la rabbia,consumare da essa. Dopo l'11 settembre, negli Stati Uniti eravamo ...

Biden in Israele: «Non fatevi consumare dall’ira, non siete stati voi a bombardare l’ospedale» Corriere della Sera

Biden frena il premier israeliano:«Non fatevi dominare dalla rabbia» Corriere del Ticino

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Il presidente Usa: «Non rifate i nostri errori dopo l’11 settembre». Netanyahu: «Dall’America aiuti militari giganteschi» | Le ultime news di giovedì 19 ottobre sulla guerra tra Israele e Hamas, in di ...